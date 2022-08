Tennismatch für einen guten Zweck

Bürgermeister Dieter Egger spielte in Frastanz für PINA Tennis für den guten Zweck

FRASTANZ / HOHENEMS Mit seinem Tennisschläger in der Hand engagierte sich der Hohenemser Bürgermeister für den guten Zweck und auf diese Art klingelte für Familien in schwierigen Situationen die Spendenkasse: Bereits zu Anfang des Jahres hatte das „PINA Unterstützungsnetz für Familien“ mit dessen Obmann LAbg. Christoph Thoma und Schriftführer Gerold Kornexl einen Platz als Mitspieler in einem Doppel zugunsten Familien in Vorarlberg versteigert. Dieter Egger ergriff die Gelegenheit und hatte sich mit einer Spende an das „PINA Unterstützungsnetz für Familien“ den Platz ersteigert.