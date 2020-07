Tennisclub investiert in neue Sektion

Kürzlich wurde bei der JHV neues zukunftsweisendes Projekt beschlossen.

GISINGEN Vom Breakball bis zum Matchball: Der Tennisclub Blau-Weiß Feldkirch hat eine lange Vereinsgeschichte, die bis zur Gründung am 7. Juli 1927 zurückführt. 19 Jahre später, nach dem Krieg wird die Sportvereinigung Blau-Weiß Feldkirch gegründet, die alle Sportzweige und Bildung von Sektionen Fußball, Turnen, Wintersport, Handball, Kraftsport, Schwimmen und Tennis zusammenfasst. Der Verein ist seither in der ständigen Entwicklung. In den letzten zwei Jahrzehnte wurde die Terrasse erweitert, eine Überdachung und Solaranlage installiert eine neue Traglufthalle errichtet und der Lagerraum in der festen Halle umgebaut.