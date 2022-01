Tennis-Star Medwedew rastet bei den Australian Open aus!

"Bist Du dumm?", fragt der russische Tennisspieler Daniil Medwedew den Schiedsrichter.

US-Open-Sieger Daniil Medwedew rastet im Halbfinale gegen den griechischen Weltranglisten-Vierten Stefanos Tsitsipas aus. Auslöser war ein Break zum 4:5 gegen den Russen im zweiten Satz. Beim Seitenwechsel schreit er den "Umpire" an. „Bist du dumm? Beantworte meine Frage. Du musst ihn verwarnen! Oh mein Gott, du bist so schlecht. Wie kann man so schlecht sein in einem Halbfinale bei einem Grand Slam? Schau mich an, ich rede mit dir."