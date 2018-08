Tennis: Nadal holte in Toronto gegen Tsitsipas 80. Titel

Der Spanier Rafael Nadal hat am Sonntag das Masters-1000-Tennisturnier in Toronto und damit seinen 80. Titel auf der Tour geholt. Der spanische Weltranglisten-Erste stoppte im Finale den Lauf des griechischen Youngsters Stefanos Tsitsipas mit einem 6:2,7:6(4).

Nadal war Tsitsipas schon im Mai in Barcelona in dessen erstem ATP-Final im Weg gestanden. Nun knackte der 32-jährige Spanier als erst vierter Spieler die Marke von 80 Turniersiegen. Nach seinem 33. Turniersieg auf Masters-1000-Stufe (früher Super-9), dem ersten auf Hartplatz seit fünf Jahren, wird er am Montag in der Weltrangliste 3.740 Punkte vor Roger Federer liegen.