Tempramentum Hurra bei den Pfadfindern

Am Sonntag wurde das 40jährige Jubiläum des Pfadfinderheimes mit großem Jubel gefeiert.

Dornbirn. Bei strahlendem Sonnenschein richteten die Pfadi am Nationalfeiertag den 40. Geburtstag ihres Pfadfinderheimes aus. Nicht nur die aktuell aktiven Leiter der diversen Gruppen hatten sich zum Fest eingefunden, auch die Clubmitglieder der ersten Stunde feierten stolz das Jubiläum, hatten sie doch seinerzeit alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das Projekt Pfadfinderheim umzusetzen. Nach einer Begrüßung durch Obmann Berni Waibel, segenspendenden Worten des ehemaligen Kuraten Josef Schwab und den Grüßen der Stadtverwaltung, überbracht von SR Alexander Juen, ging man zum gemütlichen Teil und zu einem umfangreichen Tagesprogramm über.

Die Gäste am Platz wurden nach allen Regeln der Kunst verwöhnt, an Speis und Trank wurde nicht gespart und man fühlte sich sichtlich wohl an diesem sonnigen Sonntag. In der ersten Etage konnten Interessierte in der Ausstellung die verschiedenen Bauetappen nachvollziehen, am Feuer wurde Stockbrot gegrillt und im Keller hatte man einen Vorführraum für die „Kinovorstellung“ eingerichtet. Mit massig Bildmaterial und den dazu gehörenden Ausführungen der Miterbauer, wurden die Besucher über den Bau genauestens informiert. Den ganzen Tag über pendelte man von einer Station zur nächsten und genoss die von Sunny Fäßler bestens organisierte Vielfalt der Feierlichkeiten. Mit einem lauten und stolzen „Tempramentum Hurra“ gaben die Pfadfinder ihrer Freude Ausdruck und ließen die letzten 40 Jahre Revue passieren.