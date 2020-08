Temporäre Universität: Zwischentöne diskutieren die Zukunft der Stadt

Am Dienstag, 1. September, gehen die Montforter Zwischentöne mit dem Oscarpreisträger Bernd Bickel und dem Weltbank-Ökonomen Maximilian Hirn ins Sommerfinale.

Bernd Bickels Arbeit ist einem Millionenpublikum bekannt. Seine Forschung ermöglichte unter anderem die Mimik des Schurken Thanos in Avengers Endgame. Für die realitätsnahe digitale Nachbildung von Gesichtern wurde der gebürtige Feldkircher, der als Assistenzprofessor für Computergrafik und Digital Fabrication am Institute of Science and Technology Austria (IST) arbeitet, unter anderem mit dem Technik-Oscar der Academy of Motion Picture Arts and Sciences ausgezeichnet.