Tempobremse bei der Landesbibliothek

Bregenz (BRK) – Wer auf der L12 Fluherstraße in Bregenz talwärts fährt, begegnet am Ende im Bereich zwischen der Landesbibliothek und der Einmündung in die Gallusstraße einer Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h.

Viele Verkehrsteilnehmende halten sich jedoch nicht an diese verordnete Temporeduktion, was immer wieder zu Beschwerden führt. Aus diesem Grund wollen die Stadt und das Land jetzt gemeinsam Maßnahmen prüfen, um die Verkehrssicherheit in diesem Ortseinfahrtsbereich zu erhöhen. Das geht aus einem Beschluss des Stadtrates vom 11. Oktober hervor.

Wie Bürgermeister Michael Ritsch nach der Sitzung betonte, sei die Verkehrsbelastung der Fluherstraße zwar nicht besonders hoch, aber man habe das Land aufgrund des hohen Querungsbedarfs im Bereich der Landesbibliothek dennoch um eine Machbarkeitsstudie zur Verbesserung der Situation gebeten. Dabei geht es neben kurzfristigen Maßnahmen wie z. B. Bodenmarkierungen auch um die Ausarbeitung mittelfristiger und noch wirksamerer Varianten. Die Kosten für die vom Verkehrsplanungsbüro Besch und Partner auszuarbeitende Studie betragen rund 5.800 Euro und werden je zur Hälfte vom Land und von der Stadt getragen.