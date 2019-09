Tempo 30 in MÃ¤der

Im Rahmen des neuen Verkehrskonzeptes gilt im Ortsgebiet von Mäder nun die Geschwindigkeitsbeschränkung.

Mäder . Von Herbst 2017 bis Sommer 2018 wurde in der Kummenberggemeinde am neuen Verkehrs- und Mobilitätskonzept gearbeitet – eine resultierende Maßnahme dabei, die Reduktion der Geschwindigkeit im Ortsgebiet auf 30 km/h.

Die Geschwindigkeitsreduktion ist nur eine von vielen Maßnahmen im Verkehrskonzept in der Gemeinde Mäder. Mit dem neuen Verkehrs- und Mobilitätskonzept will man das immer größer werdende Verkehrsaufkommen in den Griff bekommen und vor allem für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen. Für die Sicherheit wurde im Bereich des Schul- und Kulturzentrums der Bring- und Holverkehr bereits besser geregelt und zur Verkehrssicherheit entstehen an kritischen Zonen verschiedene Querungshilfen – wie derzeit beim neuen Kreisverkehr vor der Grenzbrücke. MIMA