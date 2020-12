Tempo 30 auf Altachs Straßen

Ab dem kommenden Montag gilt auf den Gemeindestraßen von Altach die Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometer.

Am kommenden Montag, 14. Dezember, tritt mit der Einführung des neuen Busfahrplans auch die Verordnung für die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf maximal 30 Stundenkilometer auf den Gemeindestraßen in Altach in Kraft. Da im bestehenden Gemeindestraßennetz, insbesondere bei den Erschließungsstraßen, großteils keine Gehsteige vorhanden sind oder verkehrssicherheitsrelevante Defizite aus Sicht des Fuß- und Radverkehrs bestehen, soll mit der Geschwindigkeitsbeschränkung vor allem die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer erhöht werden. Gleichzeitig wird mit der neuen Verordnung auch die Lärmbelastung für die Anrainer vermindert.