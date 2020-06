Tempo 100 auf der A14: So denken Vorarberger über die Forderung der Initiative

Künftig 100 statt 130 km/h Höchstgeschwindigkeit auf Vorarlbergs Autobahn - das fordert eine Initiative. VOL.AT hat sich dazu umgehört.

Eine Initiative will die Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn aus Klimaschutzgründen reduzieren. Die "Initiative Tempo 100" ist mit dieser Forderung nicht allein: Auch der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) spricht sich für niedrigere Tempolimits aus.

Bei einer Umfrage in Bregenz fiel auf, dass die Meinungen zum Thema sehr auseinandergehen. Einige der Befragten gaben an, sie seien sehr zufrieden mit der aktuellen Begrenzung, da Tempo 130 nur sinnvoll sei. Während einige für eine Senkung sind, sehen andere diese jedoch als nicht zielbringend an. Eine Umfrageteilnehmerin forderte eine Erhöhung auf 140 km/h Höchstgeschwindigkeit.