Temperamentvoll Grenzen gesprengt

Goran Kovacevic Collective „No Limits!“ im ausverkauften Theater am Saumarkt

FELDKIRCH Vier talentierte Musiker mit verschiedenen musikalischen Backgrounds, ein neunzigminütiges musikalisches Feuerwerk mit grenzenloser Improvisationsfreude: Goran Kovacevic und Raphael Brunner am Akkordeon begleitet von Juan Carlos Diaz an der Querflöte sowie Peter Lenzin am Saxophon und an der Klarinette spannen in ihrem Projekt „No Limits“ einen großen Bogen zwischen Genres und Epochen.