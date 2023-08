Telefonzelle wurde zum Bücherregal

In Viktorsberg soll eine neue Bücherzelle zum Lesen, Verweilen und Schmökern einladen.

Viktorsberg . Die ausgediente Telefonzelle in Viktorsberg wurde dank vieler Helfer kreativ gestaltet und mit Regalen in ein öffentliches Bücherregal umfunktioniert.

Gemeinsam mit Direktor Daniel Amann und zahlreichen Eltern wurde in den letzten Wochen die alte Telefonzelle in Viktorsberg von den Volksschülern des Dorfes neu gestaltet und zur Bücherzelle umfunktioniert. Diese soll neben verschiedensten Büchern, auch mehr öffentliche Aufmerksamkeit für die Bibliothek, für Bücher und das Lesen erzeugen. Bestückt wurde die neue Bücherzelle dann gleich mit zahlreichen Buchspenden und alten Büchereibüchern. Die Bücherzelle in Viktorsberg funktioniert dabei nach einem einfachen Prinzip: Bücher herausnehmen – lesen – zurückstellen oder ein anderes Buch reinstellen, sodass im Idealfall ein Kreislauf entsteht. MIMA