Telefonseelsorge, Ländle Slam und Weihnachtsgrüße

Am Freitag bei "Vorarlberg LIVE": Ivica Mijajlovic (Obmann Ländle Slam) und Sepp Gröfler (Leiter Telefonseelsorge).

Sepp Gröfler (Leiter Telefonseelsorge)

Die Vorarlberger Telefonseelsorge ist ein christlich orientierter, parteiunabhängiger privater Verein und ist als gemeinnütziges Dienstleistungsunternehmen im Bundesland Vorarlberg tätig. Die Arbeit wird vorwiegend von ehrenamtlichen Mitarbeitern getragen. Telefonseelsorge ist eine besondere Form der Lebenshilfe. Die Arbeit gilt vor allem den Menschen, die in Krisenzeiten oft völlig allein gelassen sind, keinen Gesprächspartner mehr haben und nicht selten darüber nachdenken, mit ihrem Leben Schluss zu machen. Per Telefon und Internet können Menschen in Not bei Tag und Nacht mit einem Menschen ins Gespräch kommen - und das völlig anonym.

Die Telefonseelsorge will für Menschen in Not, unabhängig von Alter, Geschlecht, Sprache, Religion, Rasse, politischer oder sonstiger Überzeugungen, nationaler oder sozialer Herkunft eine niederschwellige erste Anlaufstelle sein. Mit dem Leiter der Telefonseelsorge Vorarlberg, Sepp Gröfler, spricht Martin Suppersberger am Freitag bei "Vorarlberg LIVE" über die Arbeit der Telefonseelsorge, Krisenzeiten und Weihnachten.

Ivica Mijajlovic (Obmann Ländle Slam)

Ivica ist seit Herbst 2021 Obmann von Ländle Slam. Seit Jahren ist der zweifache Vorarlberger Landesmeister hinter den Kulissen als Veranstalter, Moderator, Poet und Workshopleiter aktiv. Der Autor bringt die Expertise aus über 500 Auftritten in den Verein und kümmert sich um die Projekte und Angelegenheiten des Vereins. Am Freitag, ab 20 Uhr, findet im Spielboden Dornbirn der "Jam on Poetry" statt. Mit Ivica Mijajlovic spricht Martin Suppersberger am Freitag über das Programm bei "Jam on Poetry". Außerdem hat Ivica noch eine kleine Überraschung für Weihnachten parat.

Weihnachtsgrüße der Militärmusik Vorarlberg

Zum Abschluss gibt es ein Ständchen der Militärmusik Vorarlberg. Das Team von "Vorarlberg LIVE" wünscht schöne Weihnachten!

VORARLBERG LIVE am Freitag, 23. Dezember 2022

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Sepp Gröfler (Leiter Telefonseelsorge) und Ivica Mijajlovic (Obmann Ländle Slam), Militärmusik Vorarlberg

Moderation: Martin Suppersberger (stellv. Chefredakteur VOL.AT)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

