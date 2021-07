Teilstück der Radroute Feldkirch-Koblach eröffnet

Am Freitag, 16. Juli, wurde der neue Abschnitt der Landesradroute von der Schweizerstraße bis zur Ehbach-Brücke unter Beisein der Projektbeteiligten eröffnet.

Die Umsetzung dieses rund 550 Meter langen Lückenschlusses zwischen Feldkirch und Koblach ist ein weiterer Baustein zum flächendeckenden Ausbau der Radverbindungen in Vorarlberg. Der Radweg kommt vor allem Berufstätigen zugute, welche somit auf direktem Weg von Feldkirch nach Koblach kommen. „Bisher war man auf dieser Strecke mit dem Rad rund doppelt so lang unterwegs. Diese gerade Streckenführung wurde erst durch eine Verlegung der Grundgrenze bei der Firma Kunert möglich“, erklärt die Rankweiler Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall.

Die Kosten für den Ausbau des neuen Abschnitts beliefen sich auf rund 625.000 Euro brutto. Darin enthalten ist auch der notwendige Neubau der Brücke über den Ehbach. 70 Prozent der Gesamtkosten wurden vom Land Vorarlberg gefördert. In den vergangenen Jahren hat Rankweil 1,1 Kilometer neuer Radweg gebaut und mehrere Sanierungen und Erweiterungsarbeiten durchgeführt. „Es gibt in Vorarlberg nur wenige Gemeinden, die den Ausbau des Radwegnetzes so unterstützen wie Rankweil“, lobt Jürgen Lampert vom Verkehrsplanungsbüro Besch & Partner, verantwortlich für die Planung des neuen Abschnitts. Die Arbeiten für den neuen Radweg waren bereits im Frühjahr 2021 beendet, die offizielle Eröffnung konnte aufgrund der Corona-Pandemie erst jetzt durchgeführt werden.