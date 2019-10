Teilen macht stark: Einladung zum „Kartoffeltag“ im Lochauer Pfarrheim

Lochau. Der Missionskreis der Pfarre Lochau und die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten laden die Bevölkerung am Weltmissionssonntag, dem 20. Oktober, von 10 bis 14 Uhr wieder zum allseits beliebten „Kartoffeltag“ ins Pfarrheim.

Mit dieser Aktion unterstützt der Missionskreis schon seit langem seine speziellen Projekte in aller Welt, unter anderem das Projekt Concordia in Osteuropa, die Straßenkinder in Erechim/Brasilien oder ein Waisenhaus in Barati/Rumänien (Heimat von Pfarrer Cristinel Dobos), in Lochau selbst das Pfarrheim Franz Xaver, die Aktivitäten der Pfarrjugend oder die heimische Sozialaktion „Mitanand – Füranand z´Lochau“.