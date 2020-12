Teenager bot Kindern gelt für sexuelle Handlungen

Am Dienstag wollte ein Jugendlicher fremde Kinder zu sexuellen Handlungen verleiten, in dem er ihnen dafür Geld bot.

Am Dienstag zwischen 12:15 und 13:00 Uhr sprach eine unbekannte männliche Täterschaft vier Kinder auf dem Heimweg von der Volksschule Augasse in Bregenz im Bereich des Schutzweges an, und wollte sie für Entgelt zu sexuellen Handlungen verleiten.