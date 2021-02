Teddy Eddy präsentiert sich in neuem Look

Die Lustenauer Autorin Ingrid Hofer hat ein neues Vorlesebuch herausgebracht.

Lustenau. Eingefleischten Teddy Eddy-Fans dürfte es gleich auffallen: Im neuen Buch schaut der Teddy mit dem Dalmatiner-Ohr irgendwie anders aus. Und das hat einen guten Grund – der neue Geschichtenband ist in einem neuen Verlag mit neuer Illustratorin erschienen. „Vor einem Jahr bekam ich nach einem Auftritt auf der Frankfurter Buchmesse die Chance, bei einem großen österreichischen Kinderbuchverlag zu unterschrieben – und das gleich für drei Teddy Eddy-Bücher“, erzählt die Autorin Ingrid Hofer. Eine Bedingung des Verlags war es, eine eigene Illustratorin zu beauftragen. Bisher hatte Janet Hämmerle-Intemann Teddy Eddy und seiner Freundin Kim ihr Gesicht verliehen. „Wir waren beide traurig, dass wir nicht mehr gemeinsam an Teddy Eddy arbeiten konnten. Doch mit Martina Schachenhuber hat der Verlag mir eine Illustratorin vorgeschlagen, die die Charakterzüge der Figuren ganz wunderbar eingefangen hat“, erzählt Ingrid Hofer.

Die letzten Monate arbeitete das Duo intensiv an der Umsetzung des neuen Buches „Mein Freund Teddy Eddy – Wunderbare Vorlesegeschichten“. Auch wenn sie sich optisch in neuem Look präsentieren, sind die Protagonisten doch die gleichen: Teddy Eddy, seine Freundin Kim und deren Mutter Johanna. Die Geschichten drehen sich um ihren gemeinsamen Alltag, in dem sie allerlei gemeinsam aushecken und viel Turbulentes erleben. „Teddy Eddy ist dabei immer der Vernünftige, Kim dafür eine ganz freche Maus, die immer wieder tolle Einfälle hat“, so die Autorin, die die Geschichten ursprünglich als Gute-Nacht-Geschichten für ihre älteste Tochter erfunden hat. Dass Teddy Eddy einmal so groß rauskommen würde, hätte sie damals nicht gedacht – obwohl sie schon als Kind davon geträumt hat, Schriftstellerin zu werden.