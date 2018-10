Teddy Eddy ist der Hit!

Ingrid Hofer präsentierte ihre neue CD „Teddy Eddy – Superheld“ mit einem Live-Konzert.

Lustenau. Wenn Ingrid Hofer den Teddy-Eddy-Song anstimmt, dann sind ihre jungen Fans nicht mehr zum Halten. Text und Tanzbewegungen sind ihnen längst ins Blut übergegangen und so singen und tanzen sie, was das Zeug hält.

Selbstverständlich durfte auch der Teddy-Eddy-Song beim Konzert nicht fehlen. Dieser bringt es auf YouTube mittlerweile auf über 466.000 Klicks und hat seiner Autorin eine Nominierung für den 36. Deutschen Rock & Pop Preis in der Sonderkategorie „Bestes Kinderlieder-Album“ eingebracht. „Ich kann es noch nicht glauben und freue mich ganz einfach wahnsinnig“, sagt Ingrid Hofer. Auf welchen der drei Plätze die Jury ihr Debutalbum platziert hat, wird sie bei der Preisverleihung am 8. Dezember 2018 in der Siegerlandhalle in Siegen erfahren.