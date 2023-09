Teddy Eddy erobert die Musical-Bühne

Die Geschichten rund um Teddy Eddy sind neu in einem Musical verpackt.

Lustenau Teddy Eddy Fans kommen nun ganz auf ihre Kosten. Ab Oktober werden die Geschichten rund um den Teddybären Eddy und seiner frechen Freundin Kim in einem Kinder-Musical aufgeführt. Schafferin und Autorin Ingrid Hofer erfüllt sich damit einen lang ersehnten Traum, den sie kurzerhand umgesetzt hat. Die Lustenauer Autorin und Kinderliedermacherin hat dafür ein eigenes Drehbuch geschrieben. Am 14. Oktober feiert das Musical im Reichshofsaal Premiere.

„Normalerweise schreibe ich Geschichten rund um Teddy Eddy, komponiere dazu passende Lieder und Tanzchoreografien“, so Ingrid Hofer. Nun wagt sie sich mit ihrem Teddybären auf neues Terrain und führt ein Musical auf. Die Darstellerinnen des Stücks kommen aus Lustenau und sind Kinder im Alter zwischen sieben und 13 Jahren. Seit Anfang September proben sie für die Aufführungen im Oktober. Unterstützung bei der Umsetzung erhält Hofer von dem erfahrenen Regisseur Heinz-Siegfried Tragner, der auch Mitglied beim örtlichen Amateurtheaterverein D’Luschnouar Bühne ist. Er gibt den Kindern wertvolle Tipps, wie sie ihre Rolle authentisch vortragen. „Das erste Wort, das wir von dir hören, muss ganz laut und deutlich sein“, sagt Regisseur Tragner zu Nea Wachter, die in der Rolle des Teddy Eddy ist. Einziger Erwachsener im Kindermusical ist Martin Holzer, Obmann der Luschnouar Bühne. Der Theaterverein unterstützt die Autorin auch in Sachen Kostüme, Maske, Bühnenbild und Technik.

Das Musical ist in fünf Akten aufgebaut und richtet sich an Kinder ab drei Jahren. Neben den vielen Geschichten singen die Kinder bekannte Teddy Eddy Lieder und tanzen dazu. „Mein Ziel ist es Kinder zum Singen und Tanzen zu motivieren und ihnen dabei eine gehörige Portion Lebensfreude zu vermitteln. Und wie geht das besser als mit einem Musical?“, stellt die Autorin augenzwinkernd fest. Ingrid Hofer sprüht nur so vor Lebensfreude, die in den Geschichten von Teddy Eddy zum Ausdruck kommen. Ab dem 14. Oktober heißt es Bühne frei für die Musical-Darstellerinnen und den Musical Darsteller, die den Kindern die Geschichte rund um Teddy Eddy vorspielen, vorsingen und vortanzen. „Wir führen unser Stück in Lustenau, Rankweil und Götzis auf. Fünf davon sind öffentlich, vier sind Schul- und Kindergartenaufführungen.