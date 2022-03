"Teddy Eddy“ begeisterte in Rankweil

Im Rahmen des österreichischen Vorlesetags war die Autorin und Singer-Songwriterin Ingrid Hofer zu Gast im Vereinshaus in Rankweil. Sie begeisterte das junge Publikum mit Geschichten und Liedern rund um „Teddy Eddy“.

190 große und kleine „Teddy Eddy“-Fans hatten sich am 24. März zur kostenlosen Mitmachlesung in Rankweil eingefunden. Die beliebte Kinderbuchautorin zog die Kinder mit der Geschichte „Teddy Eddy im Zirkus“ in ihren Bann. Nicht fehlen durften natürlich auch die bekannten Lieder über den liebenswerten Teddy. Die Kids ließen es sich nicht nehmen, dabei fleißig mitzusingen und zu tanzen.