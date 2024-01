Technikmesse CES in Las Vegas im Zeichen künstlicher Intelligenz

Ein Kühlschrank schlägt Rezepte vor, ein Roboter unterhält den Hund: In Las Vegas öffnet am Dienstag die Technikmesse CES ihre Tore.

Software mit künstlicher Intelligenz breitet sich in immer mehr Alltagsgeräten aus. Auf der Technikmesse CES in Las Vegas sind unter anderem Kühlschränke, Fernseher sowie ein motorisierter Kinderwagen und ein Roboter-Spielgefährte für Hunde zu sehen, die mit KI verbessert wurden. Die Messehallen sind von Dienstag bis Freitag geöffnet.

Kühlschrank mit KI: Samsungs neuer Küchenhelfer

TV-Geräte mit KI: Schärfer und emotionaler

Bei TV-Geräten spielt Software zur Bildbearbeitung eine immer größere Rolle. Zur CES angekündigte Modelle analysieren mit Hilfe von KI den Videoinhalt und passen die Wiedergabe an. So lässt LG verschwommene Objekte im Hintergrund schärfer aussehen und will die Farbpalette an "Stimmung und emotionale Elemente" anpassen. Bei Samsung soll KI dafür sorgen, dass ein Tennisball oder der Puck beim Eishockey deutlicher zu sehen sind.