Teatro Caprile: FABRIKLER

Zum 30 jährigen Jubiläum setzt teatro caprile nach der erfolgreichen Produktion „Industriepfad Frastanz“ im Frühjahr 23 nun in Kooperation mit der Villa Falkenhorst.

Der Walgau, heute meist als Un-Ort, als Transitroute, die man rasch hinter sich lassen will, wahrgenommen, war im 19. Jahrhundert dank der Wasserkraft aus den Seitentälern, dem Arbeitskräftepotential verarmter Bauernfamilien und der neu gebauten Eisenbahn eine Boomgegend: Ausländische wie einheimische Unternehmer etablierten hier – wie in ganz Vorarlberg – mit billigen Rohstoffen aus fernen Ländern eine bis ins letzte Drittel des 20. Jahrhunderts florierende Textilindustrie, die in Thüringen mit den Familien Douglass und Kastner verknüpft ist.

Die Darsteller bewegen sich durch die und in den aus Originalstoffen bestehenden Vorhangbahnen, die in Quer- und Längsbahnen immer wieder neue Perspektiven eröffnen und mit den Vorstellungen von Nähe und Weite die Szenen definieren.

Nach diesen ersten vier Aufführungen in der Villa Falkenhorst sind in den Folgejahren in Kooperation mit Kultur im Walgau weitere Vorstellungen in anderen Gemeinden im Walgau geplant.