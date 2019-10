Team wurde aufgestockt

Maria Stross und Fabian Zotz komplettieren das Gemeindeteam.

Mit Maria Stross und Fabian Zotz konnte Bürgermeister Martin Burtscher zwei neue Gemeindemitarbeiter in seinem Team begrüßen. Fabian Zotz unterstützt seit Mai die Bauhofmitarbeiter. Aufgrund der vielseitigen Arbeit, die die Bauhofmitarbeiter im Gemeindegebiet von Dalaas zu tätigen haben war eine Aufstockung notwendig. „In unserer Gemeinde wird viel in Eigenregie gearbeitet“, erklärt Bürgermeister Martin Burtscher. So werden neben den alltäglichen Arbeiten die Wanderwege sowohl im Sommer als auch im Winter selbst bewirtschaftet. Auch der gemeindeeigene Schilift erfordert Zusatzarbeit. „Zur Entlastung unserer zwei Bauhofmitarbeiter haben wir Fabian Zotz eingestellt“, freut sich Burtscher einen vielseitigen, jungen, engagierten Bauhofmitarbeiter gefunden zu haben.