Team Vorarlberg testete in Lustenau

Das U14 Team Vorarlberg musste sich am Freitag in Lustenau dem Team Ostschweiz geschlagen geben.

Lustenau Zur Vorbereitung auf das diesjährige Arge Alp Turnier in Kaltern Ende Dezember testete die Vorarlberger Auswahl am Freitag gegen die Alterskollegen aus der Ostschweiz. Die deutliche Niederlage gegen die Eidgenossen hat dem Trainerteam gezeigt, woran in den kommenden Wochen noch gearbeitet werden muss.

Ehrentreffer im Schlussabschnitt

Gegen das Team aus der Schweiz, welches in dieser Konstellation bereits zwei Turniere bestritten hat, hatte das Team Vorarlberg mit Trainer Nikolai Tschofen und Harald Reinbacher in der Lustenauer Rheinhalle wenig entgegensetzen. Zu Beginn verteidigte das Ländle-Team gut und hielt den Gegner vom eigenen Tor fern – in der siebten Minute konnten die Schweizer dann jedoch den ersten Treffer erzielen. Auch in weiterer Folge waren die Gäste aus der Schweiz spielbestimmend und kontrollierten das Geschehen auf dem Eis. Raphael Riepl erzielte im Schlussabschnitt aber noch den erlösenden Ehrentreffer für die Ländle Auswahl. Das Team Ostschweiz sicherte sich aber einen ungefährdeten 12:1 Erfolg.

Gute Ansätze gesehen