Team-Turn Staatsmeistertitel 2023 für das TSW Elite-Team weiblich

Am 25. November 2023 fanden die Österreichischen Staatsmeisterschaften im Team-Turnen in Wien in der Sporthalle Brigittenau statt.

Die TS Wolfurt konnte den Staatsmeistertitel verteidigen – in diesem Jahr darf sich das weibliche Elite-Team über den Sieg freuen. Mit vier Goldmedaillen und vier Silbermedaillen wurde die Spitzenstellung in diesem Bereich des Turnsports wieder einmal deutlich aufgezeigt. Erstmals nach 16 Jahren fand der bundesweite Jahreshöhepunkt im Team-Dreikampf mit Minitramp-Springen, Tumbling (Tempo-Bodenturnen) und einer Showdance-Choreografie wieder in der Bundeshauptstadt statt.

Hervorragende Leistungen

Die Wolfurter Teams starteten im zweiten Durchgang mit dem Jugend 3-Team weiblich in den Bewerb, an dem 33 Teams aus fünf Bundesländern teilnahmen. Für die Turnerinnen im Alter von neun bis elf Jahren war es der erste Wettkampf in dieser Größenordnung, zudem für einige auch die ersten Übernachtungen ohne Familienmitglieder. Die beeindruckenden Leistungen wurden mit der Silbermedaille belohnt. Etwas routinierter betraten die beiden Jugend 2-Teams sowie das Jugend 1-Team die Turnhalle. Das weibliche Jugend 2-Team jubelte am Ende über die Goldmedaille, die Jungs belegten den zweiten Rang und das Jugend 1-Team landete auf dem fünften Rang.

Staatsmeistertitel gesichert