Team des BG Dornbirn ist FLL-Champion

Die Schüler des Teams „Voradlbär“ gewannen den Regionalbewerb der First Lego League.

Dornbirn. „City Shaper – Gestaltet das Bauen der Zukunft“ lautet das diesjährige Saisonthema der First Lego League (FLL). Ein Thema, dem sich das Team „Voradlbär“ des Bundesgymnasiums Dornbirn mit Bravour stellte. Beim Landeswettbewerb im Dezember punkteten die Dornbirner Gymnasiasten in allen vier Wettbewerbskategorien: Robot Design, Robot Game, Forschung und Teamwork. Mit ihren Spitzenleistungen verwiesen sie die Konkurrenz auf die Plätze und beendeten die Vorarlberger Ausscheidung als Gesamtsieger. „Es ist eine kleine Sensation, weil es unseren Schülerinnen und Schülern erstmals gelungen ist, das starke Team der HTL Bregenz zu schlagen“, freut sich die Projekt betreuende Lehrerin Evelyn Mitterbacher.

Dem Erfolg beim Landeswettbewerb waren viele Vorbereitungsstunden vorangegangen, in denen sich die Schüler in den verschiedenen Kategorien wettbewerbsfit machten. Bereits im August hatten sie eine Spielfeldfolie, Lego-Aufbauten und dazu 14 verschiedene Aufgaben, die mit einem LEGO-Roboter zu lösen sind, erhalten. Heuer musste der Roboter unter anderem einen Stau beseitigen, einen Stahlbau aufrichten, ein Baumhaus errichten und eine Brücke befahren.

Beim Forschungsprojekt für City Shaper galt es, ein Problem mit einem Gebäude oder öffentlichen Raum in der Gemeinde zu erkennen und eine Lösung dafür zu entwickeln. Die „Voradlbären“ beschäftigten sich mit dem Problem der Sichtbarkeit an Bushaltestellen und formulierten folgende Forschungsfrage: „Wie kann man dafür sorgen, dass Busfahrer, egal welche Bedingungen herrschen, frühzeitig erkennen, ob jemand an einer entlegenen Bushaltestelle steht?“ Nach Gesprächen mit Experten und intensiven Recherchen entwickelten die Schüler eine Photovoltaikleuchte mit Schutzgehäuse basierend auf einer Gartenleuchte.