Team Arlberg spendet an die Bruderschaft St. Christoph eine hohe Summe

Rad-Team Arlberg sammelt 21.540 Euro für die Bruderschaft St. Christoph beim Race Around Austria.

Marco Jordan aus Pettneu am Arlberg und Thomas Kofler aus Feldkirch, beide Mitglieder der Bruderschaft St. Christoph, sind am 11. August von der Startrampe in St. Georgen im Attergau gerollt. Vor ihnen lagen 2200 Kilometer und 30.000 Höhenmeter – nonstop mit dem Rennrad an der Außengrenze rund um Österreich. Das Ziel und der Auftrag: Beim härtesten Radrennen Europas, dem Race Around Austria einerseits gesund ins Ziel zu kommen, andererseits Spenden zu sammeln für die Bruderschaft St. Christoph.