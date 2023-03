Team-Action zum Saisonabschluss

Mit einem gemeinsamen Teamevent beendeten die Nachwuchscracks des HC SAMINA Rankweil die Eishockeysaison.

„Dabei steht bei uns der Spaß im Vordergrund und die jungen Cracks sollen ohne Druck spielen können“, so Nachwuchsleiter Werner Prettenhofer. Und die Rankweiler Youngsters sind auch bei jedem Training mit vollem Ehrgeiz dabei und konnten so in den vergangenen Monaten auch sichtbare Fortschritte machen. Zum Abschluss ging es nun am vergangenen Wochenende zu einem gemeinsamen Teamevent in die Blaster Arena nach Hohenems.