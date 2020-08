TC Götzis zelebriert sein Jubiläum

Mit einem Galaabend startete der Götzner Tennisclub seine Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen.

Götzis . Mit mehreren Veranstaltungen wird in den kommenden Wochen ein halbes Jahrhundert Tennisära im Götzner Mösle gefeiert. Den Auftakt machte am vergangenen Wochenende der Festabend am Tennisplatz.

Zahlreiche Mitglieder und Tennisfreunde ließen sich am vergangenen Samstag den Galaabend anlässlich des runden Jubiläums nicht entgehen. Beim gemeinsamen Small Talk wurde in Erinnerungen geschwenkt und Obmann Bernhard Bösch gab bei einem Rückblick interessante Einblicke in das bisherige Vereinsleben des TC Götzis. Kulinarisch verwöhnt wurden die Gala-Gäste mit einem hervorragenden Essen von Olympia-Caterer Ernst Seidl und für die musikalische Unterhaltung sorgten die „All Right Guys“. Abgerundet wurde der Abend mit der Präsentation des eigenen TCG Gins und so genossen die Tennisfreunde einen Abend voller Erinnerungen und Momentaufnahmen.