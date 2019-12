TBC im Ländle: Letztes Mittel Regulierungsgatter

Vorarlberg verstärkt seinen Kampf gegen Rinder-TBC: Landesrat Christian Gantner (ÖVP) hat am Dienstag mit der Landwirtschaftskammer, der Jägerschaft und den Behörden im Rahmen eines "Runden Tisches" einen "Aktionsplan Tbc 2020+" erarbeitet, mit dem die Eindämmung der Infektionskrankheit nachhaltig gelingen soll. Landwirtschafskammer-Präsident Josef Moosbrugger übte dennoch Kritik.

Vorarlberg ist schon seit Jahren von Rinder-TBC betroffen, zuletzt mussten im September die ganzen Bestände zweier Höfe (55 bis 81 Tiere) gekeult werden. Fünf Kontaktbetriebe in Vorarlberg und zwei in Tirol sind aktuell gesperrt, in einem der Vorarlberger Kontaktbetriebe wurde bereits ein weiterer Verdachtsfall bestätigt. Die erkrankten Tiere wurden im Zuge laufender Untersuchungen aufgetreten, die jährlich im Anschluss an die Weidesaison durchgeführt werden. Dabei werden rund 800 Betriebe mit rund 9.000 Stück Vieh von beauftragten Tierärzten untersucht.

Klostertal und Silbertal im Blick

"Es ist ein Erschießen"

Als unumgänglich sahen die Akteure deshalb die vollständige Erfüllung der Mindestabschussvorgaben beim Rotwild an. Diese wurde im Silbertal in den vergangenen Jahren bis auf 2017 bei weitem nicht erreicht. Deshalb wird nun auch die Möglichkeit eingeräumt, sogenannte Regulierungsgatter zu errichten - Erfahrungen damit gibt es etwa im Tiroler Lechtal. Dabei handelt es sich um eine Einzäunung im Gelände, in der Futter bereit steht. Wildtiere, die das Gatter betreten, können nicht mehr zurück und werden von einem Jäger abgeschossen. "Wir haben keine Freude damit. Es ist ein Erschießen, das hat mit unserer Vorstellung von Jagd nichts mehr zu tun. Wir akzeptieren es aber als letztes Mittel, wenn es um die Bekämpfung einer Tierkrankheit geht", sagte Germann.

Keine kurzfristige Wirkung

Da die Verordnung für die Regulierungsgatter erst im Jänner in Kraft treten wird, werden in dieser Saison keine Gatter mehr aufgestellt werden. "Ich bin etwas unzufrieden damit, dass im Maßnahmenpaket eine kurzfristige Wirkung nicht erkennbar ist. Die Maßnahmen wirken mittelfristig", sagte Moosbrugger gerade in Bezug auf die Gatter. Noch am Wochenende hatte Moosbrugger die Tötung sämtlichen Rotwilds in besonders betroffenen Gebieten gefordert. In den Gebieten, in denen viele Wildtiere erkrankt sind, "wird es schwierig, wenn wir nicht rasch handeln", so Moosbrugger.