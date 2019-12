Neuer TBC-Fall: Gantner ruft zu Rundem Tisch auf

Am vergangenen Freitag wurde ein weiterer TBC-Fall in Vorarlberg publik - Landwirtschaftsrat Christian Gantner bittet Experten ins Landhaus.

Vorarlberg muss einen weiteren TBC-Fall verzeichnen: Wie das Land am vergangenen Freitag bekannt gab, wurde bei einem Betrieb im Bezirk Bludenz mittels Hauttest Tuberkulose nachgewiesen. Alle im Betrieb befindlichen 50 Rinder und Kühe mussten getötet werden.

Wie die Vorarlberger Nachrichten am Dienstag berichten, handelt es sich bei dem Betrieb um einen Hof in Dalaas. Landwirtschaftsrat Christian Gantner ruft wegen den vermehrten TBC-Ausbrüchen zu einem runden Tisch ins Landhaus. "Es treffen sich die Spitzenvertreter von Landwirtschaft, Jagd, Behörden, Veterinärabteilung und ich. Wir müssen die Situation erörtern und gemeinsam nach Strategien suchen", so Gantner gegenüber den VN.