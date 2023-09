Taxifahrer nach brutaler Messerattacke in Lebensgefahr

Ein Fahrgast ging am Montag während einer Taxifahrt in Breitenfurt in NÖ mehrmals brutal auf den Lenker los und verletzte diesen mit einem Messer lebensgefährlich.

Ein Mann stieg am 11. September gegen 4:30 Uhr in ein Taxi am Taxiparkplatz Bahnhof Mödling und ließ sich nach Breitenfurt bei Wien fahren. Am Zielort angekommen, stach der Verdächtige mit einem Messer plötzlich und ohne jegliche Vorankündigung auf den 49-jährigen Taxilenker mehrfach und in brutaler Art und Weise ein.

Mann stach mit Messer mehrfach auf Taxilenker ein

Der Taxilenker konnte aus dem Fahrzeug flüchten und versuchte durch Zuhalten der linken hinteren Tür den Mann am Aussteigen zu hindern. Der Täter stach jedoch durch das geöffnete Fenster weiter auf den Lenker ein und verließ durch die auf der anderen Seite gelegenen Tür das Taxi.

©LPD NÖ

Weitere Messerattacken auf den Taxilenker folgten auf der Straße hinter dem Auto, wobei der um sein Leben kämpfende, mittlerweile am Boden liegende 49-Jährige mehrmals zur Abwehr der Messerstiche in die Klinge greifen musste und ihm letztendlich das Messer entreißen konnte.

Schwerverletzter Taxilenker von Angreifer mit Pfefferspray besprüht

Als der Taxilenker wieder ins Auto flüchtete, ließ der Täter noch immer nicht von ihm ab und stach erneut mit einem weiteren Messer auf ihn ein. Der bereits Schwerverletzte schaffte es, sein Fahrzeug in Betrieb zu nehmen, wobei er jedoch die Kontrolle über dieses verlor und linksseitig von der Fahrbahn abkam und das Taxi auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen kam.

©LPD NÖ

Der Täter verfolgte das verunfallte Taxi zu Fuß, stach abermals auf den 49-Jährigen ein bzw. besprühte diesen auch mit Pfefferspray. Danach kletterte der Beschuldigte in das Innere des Fahrzeugs, raubte den mit Lebensmitteln und Getränken gefüllten Rucksack des Fahrers und flüchtete zu Fuß in vorerst unbekannte Richtung.

Der schwer verletzte Taxilenker konnte mit dem SOS-Knopf des Taxis die Polizei von dem Überfall verständigen.

20 Einstiche erlitten: Not-OP rettete Taxilenker das Leben

Das Opfer wurde von der Feuerwehr Breitenfurth geborgen, war bewusstlos und wurde nach ärztlicher Versorgung in das UKH Meidling zur Not-OP eingeliefert. Er erlitt mindestens 20 Einstiche. Bei dem 49-Jährigen bestand vorerst Lebensgefahr, mittlerweile ist er stabil und aus dem Tiefschlaf erwacht.

©LPD NÖ

Eine eingeleitete Großfahndung nach dem Täter mit einem Polizeihubschrauber, Polizeidiensthunden und mehreren Polizeistreifen des Bezirkes Mödling verlief vorerst negativ.

28-Jähriger bei Einvernahme geständig

Am Dienstagabend erhielt die Polizei einen Hinweis, dass der Beschuldigte im Bereich der Burg Liechtenstein gesehen worden sei, weshalb es neuerlich zur Großfahndung kam. Nach einer weiteren Flucht, konnte der Gesuchte schließlich am 13. September gegen 4.00 Uhr im Bereich des Stadtgemeindegebietes Mödling von Polizisten festgenommen werden.

Der 28-jährige tschetschenische Staatsbürger aus Wien zeigte sich bei der Einvernahme geständig, den Raub auf den Taxilenker begangen zu haben. Er wurde über Auftrag der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.