Taxifahrer als Luxusuhren-Dieb unter Verdacht

Ein Wiener Taxifahrer soll nach Erkenntnissen der Polizei seinen Kunden Uhren im Wert von insgesamt 600 000 Euro entwendet haben.

Die meisten der 39 Opfer, die in den Wagen des Verdächtigen gestiegen seien, seien stark alkoholisiert gewesen, hieß es am Donnerstag. Die Bestohlenen gaben an, von ihrem Fahrer Kaugummis oder Bonbons bekommen zu haben. Nach der Verhaftung des Verdächtigen Anfang der Woche wurden jedoch keine K.o.-Tropfen in seinem Auto und in seiner Wohnung gefunden.