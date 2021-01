Tausende Vorarlberger gaben Erwin Reis die letzte Ehre

Ganz Vorarlberg nahm von Tausendsassa Erwin Reis aus Dornbirn in der Pfarrkirche Dornbirn/Schoren nun Abschied. Der Verstorbene wurde im engsten Familienkreis in Dornbirn/Rohrbach beigesetzt.

Speziell in den Jahren 2011 und 2012 hat der Verstorbene die Rothosen vor einem großen Desaster bewahrt. Erwin Reis wurde am Wochenende im engsten Familienkreis auf dem Friedhof der Pfarrkirche Dornbirn-Rohrbach beigesetzt. Er wird in der Vorarlberger Sportszene unvergessen bleiben und vielen tausenden Menschen hier im Land fehlen. Erwin Reis hinterlässt eine sehr große Lücke und wird an allen Ecken und Enden fehlen. Erwin Ruhe in Frieden!