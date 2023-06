Tausende Starter und Zuschauer beim Bodensee Frauenlauf

Viele Emotionen und Top-Leistungen beim 14. Bodensee Frauenlauf!



Die 14. Ausgabe vom Bodensee Frauenlauf ist Geschichte und doch werden die zwei Tage für die über 3.000 Läuferinnen lange in Erinnerung bleiben. Die Seestadt Bregenz stand zwei Tage ganz im Zeichen von „OHNE FRAUEN LÄUFT NICHTS“ und die Vorfreude und geballte Frauenpower war spürbar. Auch dieses Jahr haben wieder die kleinsten Nachwuchstalente und Sportfans die Möglichkeit genutzt, im Rahmen des Tigerle und Girls & Boys Runs echte Frauenlauf Luft zu schnuppern.

Zwei Tage Emotionen pur!

„Vor 14 Jahren sind wir mit der Vision gestartet, möglichst viele Frauen für die Bewegung begeistern zu können. Man könnte glauben, nach so vielen Jahren ist doch eine volle Routine dabei. Nein ist es nicht! Klar - manche Abläufe bleiben immer dieselben, aber es ist jedes Jahr aufs Neue Nervenkitzel, Anspannung und die Nächte werden kürzer. Aber genau das braucht es, um ALLES zu geben. Und die strahlenden Gesichter der Kids und der Teilnehmerinnen im Ziel entlohnen für alles.“, so Verena Eugster, Organisatorin vom Bodensee Frauenlauf. Die 14. Ausgabe startete am 2. Juni 2023 mit dem Tigerle und dem Girls & Boys Run, bei denen sich das ImmoAgentur Stadion in ein wahres Kinderparadies verwandelte. Angefeuert wurden die kleinen Teilnehmer:innen von zahlreichen Fans und ihren Disney Helden aus Film und Fernsehen. Bei der abschließenden Siegerehrung wurden die kleinen Läufer*innen nochmal so richtig gefeiert und alle Nachwuchstalente wurden mit einer Siegermedaille belohnt.

Rund 3.000 strahlende Siegerinnen



Am Samstag, 3. Juni, standen der 5 km und 10 km Lauf auf dem Programm. Die Strecke über 10 km wurde dieses Jahr neu im ImmoAgentur Stadion gestartet, entlang der neuen Pipeline nach Lochau. Dort wurden die Läuferinnen von den wartenden 5 km-Starterinnen begrüßt und angefeuert und nach der Wende gings für die Läuferinnen wieder auf der selben Strecke zurück ins Stadion. Als Erste über die Ziellinie lief die Favoriten aus Vorarlberger Denise Neufert mit einer hervorragenden Zeit von 39: 57 Min..

Der Start für die 5 km-Strecke erfolgte in Lochau im Anschluss und getragen vom Applaus der Fans an der Strecke und mancher angenehmer Wasserdusche erreichte die schnellste Läuferin, Samira Schnüriger in 17:05 Min. bereits das Ziel im ImmoAgentur Stadion.

Aber jede Läuferin ist eine Siegerin - ob Freizeitjoggerin, Running Queen oder Power-Mami mit Kinderwagen, beim Bodensee Frauenlauf hat jede ihre Distanz gefunden und wurde im Ziel gebührend gefeiert und mit einer Siegerinnenmedaille belohnt.



Im Vorfeld der Läufe wurde den Teilnehmerinnen wieder einiges geboten. Auf der große Frauenlaufmesse, die outdoor direkt beim ImmoAgentur Stadion stattgefunden hat, wurde an beiden Tagen ein unterhaltsames Programm geboten. Die Angebote und die Vielfalt der Aussteller haben die Frauenlauf Messe zu einem besonderen Shoppingerlebnis gemacht und die Vorfreude auf den Startschuss wurde noch gesteigert.



Ein besonderes Herzensprojekt war die Tombola des vom Bodensee Frauenlauf initierten Vereins „Frauen unterstützen Frauen“ bei der der gesamte Erlös an unsere Frauenläuferin Birgit gespendet wird, die an einem aggressiven Krebs erkrankt ist und mit Hilfe dieser Unterstützung ihre Therapie fortsetzen kann. Großes Dankeschön an Alle, die hier mitgemacht haben.



Ein Wochenende voller Emotionen, Freudentränen, vielen Umarmungen und unvergesslichen Momenten schreibt wieder mal unvergessliche Frauenlauf-Geschichte. Die Anmeldung für den Bodensee Frauenlauf 2024 ist geöffnet und wir freuen uns auf neue Geschichten und strahlende Gesichter am 7. und 8. Juni 2024.

Die Gesamtsiegerinnen: 10 km 1. Denise Neufert 39:57 2. Patrizia Sigrist 40:59 3. Karin Osterrieder 41:35



5 km 1. Samira Schnüriger 17:05 2. Sabine Reiner 18:19 3. Shelly Schenk 18:28



Nordic Walking 5 km 1. Monika Rossmanith 35:29 2. Sandra Beecken 36:10 3. Karin Hausmann 37:24