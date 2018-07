Tausende Motorsportfans sahen EM-Wiederauferstehung

Kürzlich fand die 48. Auflage des Internationalen Motocross-Rennens am Montikel in Feldkirch-Tosters statt, bei der erstmals seit 39 Jahren wieder Europameisterschaftrennen in den Kategorien MX2 und Seitenwagen ausgetragen wurden.

Bei tropischen Temperaturen pilgerten mehrere tausende begeisterte Fans nach Feldkirch zum Montikel, für viele war es ein Familienfest.

„Tolle Rennläufe mit packenden Zweikämpfen, erstmals seit 39 Jahren wieder eine EM, keine schlimmen Verletzungen und dazu noch das sensationelle Publikum – da schlug jedem Motorsportfan das Herz höher“ freut sich Michael Zimmermann, der neue Präsident vom MCCM Feldkirch.

Aus sportlicher Sicht waren die EM-Seitenwagen-Rennläufe das Highlight des Wochenendes. Sehr erfreulich war aus Sicht des Veranstalters, dass das heimische Team Weiss/Schneider den Tagessieg für das Team Austria holen und die starke Konkurrenz auf die Plätze verweisen konnte. Die beiden Höchster sicherte sich den Sieg vor den EM-führenden Keuben/De Laat und Mulders/Van De Weil, beide aus den Niederlanden.

Auch in der EM-Soloklasse MX2 konnte ein Fahrer vom Team Austria einen Podestrang ergattern. Der im Bregenzerwald wohnhafte Alex Andreis wurde hervorragender Drittplatzierter hinter Andy Baumgartner (CH) und Luca Bruggmann (FL). Baumgartner holte sich mit dem Sieg in Feldkirch auch den Europameisterschaftstitel.

Bei den Jugend-Rennserien am Samstag, die zur Schweizer Meisterschaft zählten, siegte in der 50ccm-Klasse Yanis Näf vor Emil Ziemer und Luis Santeusanio. In der Kategorie 85ccm verwies Lyonel Reichl seine Kontrahenten Fabio Artho und Kimi Isler auf die Plätze zwei und drei. Einzig Luca Andrich aus Altach schaffte es am Samstag als heimischer Fahrer auf deinen Podestrang. Er startete in der Kategorie 150ccm und wurde hinter Luan Kündig und vor Joel Stierli Zweitplatzierter. Der Rest der Podestplätze ging ausnahmslos an Schweizer Rennfahrer. Vor allem bei älteren Zuschauern fanden die Rennen der Oldtimer-Seitenwagen hohen Anklang. Hier war das Team Schmid/Kälin (CH) das Maß aller Dinge und siegte eindrucksvoll mit zwei Laufsiegen vor Bremer/Niemand und Pitz/Zimmermann, beide aus Deutschland.

Bei den Clubsportklassen standen in der Kategorie 250ccm zwei Mitglieder des MCCM Feldkirch ganz oben auf dem Siegespodest, Christian Neubauer sicherte sich den Sieg vor John Ludescher und Marc Gabriel. In der 125ccm Klasse war Dominik Mattle nicht zu schlagen und siegte vor Luca Büchel und Manuel Steurer.

Zusammengefasst war es eine perfekte Veranstaltung, bei dem die Rennfahrer und Zuschauer voll auf ihre Kosten gekommen sind. Glücklicherweise blieben auch alle Teilnehmer die zu Sturz gekommen sind, von schlimmen Verletzungsfolgen verschont.