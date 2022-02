Tausende Kinder wollen in der Stadt Bludenz laufen

Nach zwei Jahren Pause gibt es wieder den Vorarlberg Bewegt Kindermarathon in der Alpenstadt.

Die Sportreferentin dankt allen, die zur Organisation und Durchführung der Veranstaltung beitragen: „Unser aller Ziel ist es, die Teilnahme für die Kinder zum Erlebnis zu machen und die Freude an der Bewegung zu fördern. Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen ist ausreichend Bewegung an der frischen Luft wichtig für die körperliche Gesundheit.“ In diesem Sinne haben die Kindermarathon-Läufe im Frühjahr in Bludenz und im Herbst in Bregenz ihren festen Platz als Impulsveranstaltungen im Vorarlberg >>bewegt-Programm, so Rüscher. Die Teilnahme ist kostenlos, die Startgebühren werden von der Landesinitiative Vorarlberg >>bewegt übernommen. Jedes teilnehmende Kind bekommt ein Funktionsshirt, eine Medaille und ein Goody Bag.