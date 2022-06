Tausende kamen „Garten schauen“

Der Landesverband Obst- und Gartenkultur Vorarlberg meldet: Trotz Sommerhitze erfreulich hohes Interesse am „Tag der offenen Gartentür“

Das Gartenland Vorarlberg zeigte sich am Sonntag von seiner schönsten und blühenden Seite: Von Bregenz bis Brand, von Andelsbuch bis Vandans öffneten Gartenbesitzer:innen am Sonntag ihre Gartentüren. Der Verein Obst- und Gartenkultur Vorarlberg konnte somit eine wunderschöne Vielfalt von knapp 70 Gärten zum Besuch anbieten. „Darunter befanden sich Gemeinschaftsgärten, Permakulturgärten, private Schau- und Gemüsegärten, Gärten mit Teichen, Brunnen und mediterranem Flair, professionelle Firmengärten ebenso wie Naturgärten und essbare Gärten“, freut sich Alfred Stoppel (Gebietsleiter Bregenz, OGV) über die enorme Vielfalt. Harald Rammel der heuer einige Gärten in Talschaften besucht hat erklärt: „Es herrschte eine gute Stimmung und man sieht immer wieder viel Interessantes, es rentiert auch entlegene Gärten anzuschauen. Der kühlere Vormittag war noch besser besucht, am heißen Nachmittag waren nur mehr hartgesottene Gartenfreunde anzutreffen.“