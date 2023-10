Tausende Besucher bei Kilbi in Lustenau erwartet

Der zweite Sonntag im Oktober steht vor der Tür, und das bedeutet für die Bewohner von Lustenau nur eins - es ist Kilbi-Sonntag!

Käsdönnolo und Kilbi-Sônggl

Bühnenprogramm

Nach dem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter und Paul und der offiziellen Eröffnung startet auf der Hauptbühne direkt am Kirchplatz ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Musikverein Lustenau, Zauberer Edi 2000, die Band "Alpenstarkstrom" sowie die Break Dance Gruppe der Rheintalischen Musikschule werden abwechselnd bis 18 Uhr für Unterhaltung und gute Laune sorgen.

Kilbi-Sammler werden nicht enttäuscht sein.

Der berühmte Kilbi-Button, der seit 1989 Sammlerherzen höher schlagen lässt, wird sicherlich wieder zahlreiche Fans anlocken. Ein weiteres Highlight ist die Möglichkeit, Kilbi-Selfies auf der Plattform kilbi-songgl.lustenau.at hochzuladen und den fertigen Sônggl am Sônggl-Stand abzuholen (Achtung: Abholung nur am Kilbisonntag möglich). An der Kirchenecke können Kilbi-Grüße kostenlos online via Social Media gepostet werden.