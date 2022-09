Tausend Zuschauer sahen den Testsieg der Pioneers

Die Pioneers Vorarlberg gewannen den Vergleich mit den ECDC Memmingen mit 4:2.

Zwar konnte Jack Jacome spielen und auch Julian Metzler war wieder mit im Line up, aber weiterhin war der Kader durch die Ausfälle von Gehringer, Reinbacher, Revel, Sandhu und Zitz recht dünn. So bekamen erneut die VEU Youngsters Yannik Wiedner und Jonathan Kyllönen ihre Einsatzzeiten in der Profimannschaft.

In den zweiten zwanzig Minuten hatten die Gäste zunächst einige hochkarätige Chancen. David Madlener im Tor der Feldkircher hatte alle Hände voll zu tun, hielt seine Mannschaft aber mit Top Paraden schadlos. Einen zugesprochenen Penalty konnte Hampus Erikson nicht in einen Treffer ummünzen. Die Hausherren waren aber dennoch effizienter und konnten in der 16 Minuten durch Jack Jacome in Führung gehen und diese nur 22 Sekunden vor der Pausensirene auf 3:1 erhöhen. Torschütze für die Pioneers war dabei Kevin Macierzynski, der auf Zuspiel von Steven Birnstill und Luca Erne einnetzen konnte. Davor hatte die Nummer 71 der Gastgeber schon bei einigen Chancen ein wenig Pech am Schläger gehabt. So gingen die Heimischen mit einer zwei Tore Führung in die Kabinen.