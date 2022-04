Tausche Ski gegen High Heels

Es ist nur ein Wort, dass die Welt von Linda Hiller aus Schwarzenberg ins Wanken brachte: Bandscheibenvorfall. Und das als angehendes Ski-Talent, als Mitglied des ÖSV, als Sporthoffnung. Mit gerade einmal 18 Jahren. „Diese Nachricht zog mir den Boden unter den Füßen weg. Alles, wofür ich so lange gearbeitet hatte, worauf ich gehofft hatte – vorbei, weg“, erinnert sich Linda an diese schwierige Zeit.

Ende als Neuanfang

Kurz nach der niederschmetternden Diagnose keimte in ihr aber schon neue Hoffnung: Im WANN & WO las sie ein Interview mit dem Krumbacher Modelmanager Dominik Wachta, der in Madrid und Miami die exklusive internationale Modelagentur „1st Place Models“ aufgebaut hat, die erst kürzlich zur Agentur des Jahres vom „Austrian Modelbusiness Club“ gekürt wurde.

„Ich hatte davor schon einmal für eine Charity-Aktion gemodelt, hatte also schon ein bisschen in die Branche hineingeschnuppert“, erzählt Linda im Gespräch mit W&W. Sie nahm Kontakt mit Dominik Wachta auf, bewarb sich bei ihm und wurde schließlich in seine Modelkartei aufgenommen. „Durch das Ski-Training kann Linda zwar keine klassischen 90-60-90 aufweisen. Aber wenn mich ein Model überzeugt, lasse ich es nicht an ein paar Zentimetern scheitern“, so Wachta.