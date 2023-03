Tauchers Siegesserie geht weiter

Der Hohenemser Maximilian Taucher feierte beim ITF Junior Turnier in Dooren den Sieg im Einzel- und Doppelbewerb.

Hohenems . Die Siegesserie von Maximilian Taucher im Jahr 2023 geht weiter und nachdem der Hohenemser Youngster in diesem Jahr noch kein Spiel abgeben musste, holte er auch im niederländischen Dooren den Sieg im Einzel- und Doppelbewerb.

Im Einzelbewerb des Turniers war Maximilian Taucher auf Nummer eins gesetzt und traf in Runde eins auf den Niederländer Tom De Boevere. Mit dem gewohnt druckvollen Spiel konnte der Hohenemser das Spiel klar in zwei Sätzen mit 6:0 und 6:0 für sich entscheiden. Auch im Halbfinale gegen Xavier Donker aus den Niederlanden hatte der Sportler des RC ENJO Vorarlberg keine großen Probleme und zog mit einem 6:2 und 6:0-Sieg souverän ins Endspiel ein. Dort gingen für den Vorarlberger die Hollandfestspiele weiter und es wartete Ivar van Rijt auf Taucher. Der Emser Youngster fand wiederum gut ins Spiel und sicherte sich den ersten Satz mit 6:3, konnte in weiterer Folge sein druckvolles Spiel nicht halten und musste den zweiten Satz mit 5:7 abgeben. Im dritten Satz fand Maxi Taucher aber wieder zu seinem schnellen Spiel zurück und nach rund zwei Stunden und 50 Minuten verwandelte der Emser den entscheidenden Matchball.