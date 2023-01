Taucherpaar filmt einen riesigen Kalmar

Sensationelle Aufnahmen sind einem Ehepaar in den Gewässern vor der japanischen Nordküste gelungen.

Das Ehepaar betreibt in Japan einen Shop für Taucher. Nachdem sie einen Tipp erhalten haben, dass man einen Riesenkalmar in einer Bucht sichtete, fuhren die beiden sofort los um das 2,5 Meter große Tier zu suchen. Ihre Mühe lohnte sich, denn sie fanden das Tier. Riesenkalmar spült es zwar ab und zu an die Küste, aber man sieht sie nur selten in freier Wildbahn. Das Tier habe aber nicht den besten Eindruck gemacht.