"Tatort"-Vorschau: Vampir-Fall mit viel Blut

Sonntag ist "Tatort"-Tag. Heute ermitteln die Bremer Kommissare in einem Fall mit viel Blut und Horror.

Lürsen (Sabine Postel) und Stedefreund (Oliver Mommsen) werden mitten in der Nacht mit einem ungewöhnlich brutalen Mordfall konfrontiert. Und das einzige, was den beiden bei ihrer Spurensuche weiterhelfen kann, ist der verstörende Hinweis „Vampir“.

Ein Notruf geht bei der Bremer Polizei ein, zu hören sind Hilferufe. Kurze Zeit später wird in einem Park die Leiche einer jungen Frau gefunden. Die massiven Verletzungen am Hals der Toten stellen die Bremer Hauptkommissare Inga Lürsen und Stedefreund vor ein besonderes Rätsel. Eine traumatisierte Augenzeugin kann den Ermittlern nur den verstörenden Hinweis „Vampir“ liefern. Während Inga Lürsen Schritt für Schritt die Indizien und Hinweise zusammensetzt, gerät Stedefreund in einen fieberhaften Strudel mystischen Aberglaubens. Als die Ermittler auf Nora Harding (Lilith Stangenberg) und ihren Vater Wolf Harding (Cornelius Obonya) treffen, überschlagen sich die Ereignisse.