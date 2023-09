Taschenaktion für den guten Zweck

Taschen, Taschen, Taschen: Beim Junker-Jonas-Markt am 16. September 2023 erwartet Gäste am Stand des Lions Club eine ganz besondere Aktion mit hunderten (Damen)taschen.

“Ob eine neue Lieblingstasche für den Alltag, eine elegante Clutch für den Abend oder eine charaktervoller Ledertasche für den Bühneneinsatz im nächsten Theaterstück – die Auswahl an unterschiedlichsten Taschen in zahlreichen Farben und Verarbeitungsarten ist beeindruckend und in jedem Fall einen Besuch an unserem Stand wert!”, erklärt die Präsidentin.