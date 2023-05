Tanzweltmeister aus Dornbirn

Die Dance Art School holte sich bei den World Dance Masters einen Titel in der Kategorie Ballett.

Dornbirn. Vom 17. bis 21. Mai fanden in Pore´`c die „World Dance Masters“ statt, mit dabei auch Tanzklassen der Dance Art School aus Dornbirn. „Es war ein spektakuläres Event mit über 10.000 Besuchern aus der ganzen Welt und an diesem Wochenende drehte sich in Kroatien alles um den Tanz“, blickt Tanzschulleiterin Christine Hefel begeistert zurück. Über 20 Nationen und mehr als 7.000 Tänzerinnen und Tänzer präsentierten in zwölf unterschiedlichen Kategorien und vier Altersklassen Choreografien auf höchstem Niveau. „Die World Dance Masters sind eine der größten Tanzveranstaltungen der Welt“, so Hefel stolz.