Tanzsport über Grenzen hinweg

ASTV Walgau erntete beim 33. Internationalen Gym-Festival in Griechenland viel Applaus

Es sind Erinnerungen, die die jungen Sportlerinnen und Sportler des ASTV Walgau wohl nicht so schnell vergessen werden: Ende Juni reiste eine Delegation von insgesamt 33 Sportlern im Alter von 9 bis 20 Jahren mit ihrem Trainerteam zum Internationalen Gymfestival nach Kefalonia/Griechenland. „Ähnlich der Weltgymnaestrada steht hier der Gemeinschaftsgedanke im Vordergrund, das Festival ist stark auf Jugendliche ausgerichtet“, erklärt ASTV-Obfrau Nicole Tschabrun. „Obwohl Corona leider auch bei diesem echt großartigen Event seine Spuren in der Teilnehmerzahl hinterlassen hat, kann man überall den Eifer und Ehrgeiz spüren und erkennen, mit welchem die Vereine den Aufbau neuer Teams in Angriff genommen haben. Endlich durfte man sich auch über die Grenzen hinweg wieder ohne Einschränkungen treffen und gemeinsam turnen, tanzen und feiern – das wurde von allen sehr genossen“, beschreibt Nicole Tschabrun die Freude, dass wieder Normalität eingekehrt ist.