Tanzend durch die vier Jahreszeiten

Die Kinder- und Teenie-Tanzgruppe Mühlebach lud zum letzten Training für ihren Auftritt beim Narrenabend.

Dornbirn. Samstagvormittag im Turnsaal der VS Mittelfeld. Bevor es auf die Tanzfläche geht, werden noch letzte Änderungen an den Kostümen vorgenommen und ein paar kleine Tänzerinnen huschen aufgeregt durch den Raum. Dann klatschen Melanie Hämmerle, Nina Rhomberg und Nadine Rhomberg-Kovacec ihre 26 Mädels zusammen. „Alle bereit machen für unser letztes Training, das muss heute sitzen, bevor wir am Mittwoch die große Generalprobe haben“, verkündet Tanzlehrerin Nadine.

Lange Tradition

Die drei jungen Frauen betreuen die Kinder- und Teenietanzgruppe Mühlebach mit viel Engagement und Begeisterung. Das macht das Trio sogar so gut, dass sich die Tanzgruppe der Fasnatzunft Mühlebach alles andere als um Nachwuchssorgen kümmern muss. „Wir haben heuer so viele Kinder und Jugendliche wie noch nie und die Nachfrage ist so enorm, dass wir sozusagen bis 2025 schon ausgebucht sind“, erklärt Rhomberg-Kovacec, die selbst als Kind schon bei der Gruppe mitwirkte. Das Tanz-Gen scheinen die Mühlebacher offenbar im Blut zu haben, denn die Tanzgruppe sorgt bereits seit 1995 für Furore. „Mitmachen können natürlich auch Kinder außerhalb von Mühlebach, wir haben viele Mitglieder, die auch von außerhalb von Dornbirn kommen“, betont Rhomberg-Kovacec.

Fleißig am Proben

Seit Schulbeginn trifft sich die Truppe einmal wöchentlich, jeweils am Samstag zum Training. Jedes Jahr überlegen sich die Betreuerinnen eine neue Geschichte für ihre immer umjubelten Auftritte bei den Dornbirner Narrenabenden, beim Frauenkränzle der Mühlebacher Fasnatzunft, am Rosenmontag beim Faschingsfest der Senioren im Kolpinghaus und bei der Landesgarden-Gala. „Das Programm ist schon immer eine kleine Herausforderung, da wir natürlich alle Mädchen begeistern wollen und das ist gar nicht so leicht, denn das Alter reicht von sieben bis 16 Jahren“, erläutert Melanie Hämmerle. Der Erfolg gibt dem Trio aber recht und nicht nur die Warteschlange für die Kinder- und Teenietanzgruppe, sondern auch die Freude und der Spaß bei den aktuellen Mitgliedern ist groß.

Heuer dreht sich bei der Tanzgeschichte alles um die vier Jahreszeiten. „Es gibt immer eine Storyline, bei der wir altersgerecht arbeiten können“, so Hämmerle. Auch bei den Kostümen ist immer Kreativität gefragt, denn es wird versucht so wenig wie möglich an neuen Sachen zu bestellen, mit alten Materialien zu arbeiten und diese wiederzuverwerten. Dieses Jahr – so viel sei verraten – kommen Kamele, Taucherbrillen, Blumen und Schirme zum Einsatz.

Was die Kinder- und Teenietanzgruppe Mühlebach heuer zu präsentieren hat, schaut man sich am besten an einem der kommenden Narrenabende am Freitag, 19. Jänner, Samstag, 20. Jänner, Freitag, 26. Jänner, Samstag, 27. Jänner und Freitag 2. Feburar sowie Samstag 3. Februar an. Beim letzten Training konnten die jungen Tänzerinnen auf jeden Fall schon zu überzeugen und alles ist angerichtet für den großen Showauftritt. Alle Infos zu den Narrenabenden unter: www.dornbirner-fasnatzunft.at. (cth)

VN-Heimat Umfrage: Wieso machst du so gerne bei der Kinder- und Teenietanzgruppe Mühlebach mit?

Magdalena Hagen-Zwiener, 11 Jahre, Dornbirn:

Unsere Tanzlehrerinne sind richtig super und man hat immer Lust mitzumachen, denn die Trainings und die Geschichten sind sehr cool.

Romy Spiegel, 11 Jahre, Dornbirn:

Ich bin schon dabei seit ich sechs Jahre alt bin und ich liebe das Tanzen und das man das gemeinsam mit Freundinnen machen kann.

Lisa Halbeisen, 8 Jahre, Dornbirn: