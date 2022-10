Tanzen und Lernen in der OJAD

Schüler und Lehrer der MS Lustenauerstraße informierten sich über Freizeit- und Bildungsangebote.

Dornbirn. War es das Breaken in der Disco mit Massimo Aspirante , der Crashkurs im Sprayen mit Tommy Galido , das spielende Kennenlernen bei Heidi Wimmer oder doch der Kreativworkshop mit Desiree Kobald ? Die Wahl des Favoriten traf nach der Veranstaltung jedes der 60 Kinder für sich und eines steht fest – bei so viel Action kam keine Langeweile auf. Die Erstklässlerinnen und Erstklässler der Mittelschule Lustenauerstraße lernten einen Teil des Freizeitangebotes der Offenen Jugendarbeit Dornbirn (OJAD) kennen. Es gibt aber mehr.

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Dornbirner Mittelschulen waren neulich die Türen der OJAD in der Schlachthausstraße 11 weit geöffnet. Es ging darum, den Schülerinnen und Schülern die Vorzüge des Jugendhauses und das Team vorzustellen. „Wir möchten eine niederschwellige Vernetzung zu unseren Bildungsprojekten ‚Denkbar Lernbegleitung’ und ‚Grundkompetenz-Training’ anbieten“, informiert Andrea Braun, Leiterin der OJAD-Denkbar. Manche Kinder finden die Umstellung an der für sie neuen Schule vielleicht nicht so einfach. Die Denkbar ist eine kostenlose Lernbegleitung für Schüler ab der Mittelschule. Manchmal helfe es schon, Raum für eine positive Lernumgebung zu schaffen und für Fragen da zu sein. „Im Grundkompetenz-Training GKT geht es um Basisbildung. Vorhandenes Basiswissen in Deutsch, Mathe und Digitalen Medien wird mithilfe unserer erfahrenen Lehrkräfte vertieft. Was wir machen, ist Prävention“, beruhigt Andrea Braun, denn die Schüler kommen nicht erst dann zu uns, wenn es schon fast zu spät ist.