Tanzen für mehr Gleichberechtigung

Mit einem Flash Mob feierte die Offene Jugendarbeit Dornbirn den Weltfrauentag.

Dornbirn. Mit einem motivierenden „Hoch-die-intersektionale Solidarität“-Flash Mob setzten der Mädchen*treff und die mobile Jugendarbeit der Offenen Jugendarbeit Dornbirn am Weltfrauentag ein Zeichen. Jugendliche, Mitarbeitende und Besucher versammelten sich um 14 Uhr direkt am Busbahnhof in Dornbirn, um gemeinsam zu tanzen und ein Zeichen für Gleichberechtigung zu setzen.